La Salernitana vince in rimonta la voce dei tifosi | Sospiro di sollievo ma i dubbi restano

Nella partita tra Salernitana e Trapani, la squadra di casa ha conquistato una vittoria in rimonta grazie ai gol di Ferrari e Boncori. I tifosi hanno commentato con sollievo il risultato, anche se alcuni dubbi sono rimasti. Ferrari ha segnato un gol decisivo, mentre Boncori ha contribuito con un’azione di grande entusiasmo. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori presenti allo stadio.