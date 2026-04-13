La Salernitana vince in rimonta la voce dei tifosi | Sospiro di sollievo ma i dubbi restano
Nella partita tra Salernitana e Trapani, la squadra di casa ha conquistato una vittoria in rimonta grazie ai gol di Ferrari e Boncori. I tifosi hanno commentato con sollievo il risultato, anche se alcuni dubbi sono rimasti. Ferrari ha segnato un gol decisivo, mentre Boncori ha contribuito con un’azione di grande entusiasmo. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori presenti allo stadio.
Il gol di Ferrari è stato una folgore nel buio. Poi la stella di Boncori, petto in fuori in versione “incoscienti giovani”, ha regalato alla Salernitana il blitz di Trapani. La folgore e la stella: nel giorno del Siberiano - sedici anni dalla sua scomparsa - la squadra di Cosmi ha spiegato con.🔗 Leggi su Salernotoday.it
La Salernitana vince ma i dubbi restano, la voce dei tifosi: "Salviamo solo i tre punti"Il terzo successo granata, ottenuto in rimonta, non azzera lo scetticismo dei supporter, che restano prudenti e anche in attesa delle novità...
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