Dopo aver annunciato un cessate il fuoco in occasione della Pasqua ortodossa, le forze russe hanno ripreso a lanciare attacchi. In poche ore, sono stati segnalati migliaia di attacchi da parte delle truppe russe, violando le dichiarazioni di tregua fatte nei giorni precedenti. La notizia ha suscitato reazioni a livello internazionale, mentre le operazioni militari sono continuate senza sosta.

La tregua della Pasqua ortodossa annunciata da Vladimir Putin è stata violata più volte dalla Russia, per la sorpresa di nessuno. Nel fine settimana appena trascorso, tra l’11 e il 12 aprile, le forze russe hanno violato il cessate il fuoco per ben 7.696 volte (stime riportate dal Kyiv Independent), con attacchi che hanno incluso operazioni di terra, bombardamenti e migliaia di strike con droni. Era stato annunciato uno stop ai bombardamenti della durata di trentadue ore, che avrebbe dovuto rappresentare una pausa simbolica nei combattimenti. Invece i dati forniti dallo stato maggiore ucraino descrivono uno scenario opposto: almeno centoquindici operazioni d’assalto e oltre seimila attacchi con droni Fpv, oltre a decine di episodi che hanno colpito diverse regioni del Paese.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Russia di Putin annuncia il cessate il fuoco, poi lancia migliaia di attacchi in poche ore

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