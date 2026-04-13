La rosa e il pugnale | l' escape room per adulti dedicata agli amanti Livia Albaspina e Rinaldo della Lama

Sabato 18 aprile, all’interno della Rocca Malatestiana di Verucchio, si svolgerà l’escape room intitolata “La rosa e il pugnale”. L’evento è rivolto ad adulti e si terrà nella cornice della Rocca del Sasso, un luogo storico che ospiterà questa esperienza interattiva. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi della località e prevede una sessione di gioco dedicata agli appassionati del genere.

Sabato 18 aprile la Rocca Malatestiana di Verucchio ospita “La rosa e il pugnale”, una escape room per adulti all’interno le mura della Rocca del Sasso. Sono previsti tre turni di visita: alle 19, alle 21 e alle 23.Nella Rocca Malatestiana aleggia la leggenda di Livia Albaspina e Rinaldo della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: 'Book speed date', a San Valentino in programma una mattinata dedicata agli amanti... della lettura Il Ruffini di Viterbo diventa una escape room sulla fisicaSabato 14 marzo, dalle 9 alle 13, il liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo si trasforma in una escape room sulla fisica delle alte energie,...