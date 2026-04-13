La Roma di Gasperini | il patto dei pretoriani e l’esilio dei dimenticati

La squadra di calcio sta attraversando una fase caratterizzata da una divisione evidente all’interno del gruppo. Da un lato ci sono alcuni giocatori che partecipano regolarmente alle partite e sono considerati punti di riferimento, mentre dall’altro ci sono altri atleti che vengono impiegati meno frequentemente o rimangono fuori dalle scelte tecniche. Questa situazione si manifesta nella composizione delle formazioni e nelle rotazioni durante le competizioni ufficiali.

La stagione della Roma evidenzia una netta divisione interna alla rosa: da una parte un gruppo ristretto di giocatori sempre presenti e centrali nel progetto, dall’altra diversi elementi poco utilizzati, finiti ai margini dello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. I titolari: numeri e certezze della Roma. A guidare la classifica delle presenze è Mile Svilar, con 42 apparizioni stagionali, simbolo di continuità e affidabilità. Subito dietro troviamo le colonne portanti della squadra come Bryan Cristante e Gianluca Mancini, oltre a Evan Ndicka e Zeki Celik, insieme a giocatori che hanno superato abbondantemente le trenta presenze come Lorenzo Pellegrini e Manu Koné.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Il cimitero dei libri. Quei 38mila volumi storici dimenticati in un deposito di RomaAggirandosi tra i vicoli che separano il Pantheon da Piazza Venezia, superato il liceo classico Visconti, appare tra gli edifici di piazza Grazioli...

La crescita della Roma di Gasperini: l'analisi a Sky Calcio Club | Serie A

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La permanenza di Gasperini a Roma è da considerarsi infatti quantomeno in dubbio, con i Friedkin che, per sostituirlo, starebbero pensando a un clamoroso ritorno - facebook.com facebook

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