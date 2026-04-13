A Cernusco, Villa Fiorita si trasforma in un nuovo polo dedicato alla tecnologia. La società Niulinx ha deciso di stabilirsi in questa zona, puntando a sviluppare un distretto dell’alta tecnologia. L’obiettivo è creare un ambiente favorevole alla crescita di imprese innovative, rafforzando la presenza del settore hi-tech nel territorio. La scelta di questa località segna un passo importante per il rafforzamento del settore tecnologico nella zona.

Villa Fiorita sempre più hub hi-tech: Niulinx sceglie Cernusco e accende i riflettori sul distretto dell’alta tecnologia in città. Nel quartiere si insedia lo spin-off del Politecnico di Milano specializzato in guida autonoma, protagonista del più grande investimento italiano nel settore: un round da 38 milioni di euro. La scelta dell’area di non è casuale, si inserisce in una strategia di sviluppo territoriale già avviata dall’Amministrazione. Dopo l’annuncio della gigafactory per elettrolizzatori di De Nora e Snam, l’arrivo della costola dell’ateneo conferma il distretto come ecosistema industriale e tecnologico in crescita, capace di attrarre progetti complessi e capitali di primo piano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rivoluzione di Villa Fiorita. Nuovo polo della tecnologia: "Ambiente ideale per crescere"

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