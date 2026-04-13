La rivincita di Wout Van Aert | il giorno perfetto di un campione mai arreso

Un ciclista belga ha conquistato la sua seconda vittoria alla Parigi-Roubaix, una delle corse più dure del calendario, battendo un avversario di alto livello. Durante la gara, ha affrontato le fatiche del percorso con determinazione e ha messo in mostra un'ottima condizione fisica. La vittoria rappresenta un traguardo importante nella carriera del corridore, che aveva già raggiunto successi in passato.

Se non avete pianto non vogliamo conoscervi. Wout van Aert che vince la Parigi-Roubaix è l’apoteosi del sogno romantico che si prende la rivincita sulla realtà. Siete tifosi di Tadej Pogacar? Fa niente, anche voi per questa volta sarete felici per Wout. Il vostro cuore batte per Mathieu van der Poel? Lo sappiamo, ma persino voi stavolta avrete sentito le farfalle allo stomaco. Non possono esserci appassionati di ciclismo che rimangono insensibili a quello che abbiamo visto succedere nel nord della Francia, in quello che normalmente chiamiamo inferno ma che stavolta per qualcuno è stato il paradiso. Se esiste un grande disegno del destino, non poteva che essere così.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La rivincita di Wout Van Aert: il giorno perfetto di un campione mai arreso Pagelle Parigi-Roubaix 2026: Wout van Aert magnifico, Pogacar deve rimandare il sogno. Sfortunati van der Poel e GannaPAGELLE PARIGI-ROUBAIX 2026 Wout van Aert, voto 10: dopo la vittoria alla Sanremo del 2020 sono arrivate (soprattutto nelle Monumento) una serie... Leggi anche: Wout van Aert: “Sono soddisfatto di come ho corso, è il massimo che potevo ottenere”