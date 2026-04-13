La riflessione sui consumi | Attenzione allo spreco e alle nuove povertà

I supermercati Conad della famiglia Signorini di Prato hanno partecipato al progetto de La Nazione “La città con i miei occhi”, in collaborazione con il Comune di Prato. La riflessione sui consumi si concentra sull’attenzione allo spreco e alle nuove forme di povertà che stanno emergendo nella comunità locale. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sui temi legati ai comportamenti di acquisto e alle difficoltà di alcune famiglie.

I supermercati Conad della famiglia Signorini di Prato sono stati partner del progetto de La Nazione “ La città con i miei occhi ”, insieme al Comune di Prato. Conad è una realtà commerciale radicata a Prato e da sempre sensibile alle tematiche ambientali, sociali ed economiche. "Abbiamo avuto modo di leggere in questi mesi le pagine realizzate dalle scuole – dice Tommaso Signorini, a nome di tutta la famiglia – ed è stato un bellissimo progetto, soprattutto perché rivolto direttamente a Prato, una città vista con gli occhi del futuro, quelli dei nostri bambini. E’ un valore immenso quando si riesce, attraverso i giornali, a dare risalto ai commenti, al lavoro dei giovanissimi e ai loro disegni che “fotografano” l’idea di una città dove c’è spazio per tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La riflessione sui consumi: "Attenzione allo spreco e alle nuove povertà" La lotta allo spreco alimentare che vale 17mila euro: donati migliaia di pasti alle onlus localiSono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 a oggi attraverso CiboAmico, il progetto del Gruppo Hera che combatte lo spreco alimentare e aiuta le... Varese Solidale fa un passo avanti. Dall’Sos cibo alla povertà sanitaria: attenzione e sostegno alle fragilitàVarese, 27 febbraio 2026 – L’emergenza povertà non è solo alimentare ma anche sanitaria.