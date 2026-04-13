L’aereo con a bordo il leader religioso è atterrato in Algeria, segnando la prima tappa del suo terzo viaggio internazionale. Durante questa visita, il capo religioso ha risposto a un commento di un ex presidente degli Stati Uniti, affermando di non aver paura. Il viaggio proseguirà in Camerun, Angola e Guinea Equatoriale.

L’aereo con a bordo Leone XIV è atterrato in Algeria, prima tappa del terzo viaggio apostolico del papa, atteso anche in Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Durante il volo per Algeri, il pontefice parlando con i giornalisti ha replicato al connazionale Donald Trump, che lo ha definito « debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera », aggiungendo che Prevost non sarebbe in Vaticano senza di lui alla Casa Bianca. L’arrivo di Leone XIV in Algeria (Ansa). Le parole di Leone XIV sul volo per Algeri. «Non ho paura dell’Amministrazione Trump», ha detto Leone XIV. «Io parlo del Vangelo e continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La replica di Leone XIV a Trump: «Non ho paura»

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