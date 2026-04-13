La Reggiana è ancora viva | Carrarese kappao

La partita tra Reggiana e Carrarese si è conclusa con la vittoria della squadra locale per 2-0. La formazione della Reggiana ha adottato un modulo 4-3-2-1 e in campo sono scesi Micai tra i pali, con Libutti, Vicari, Lusuardi e Bonetti in difesa. A centrocampo, Bertagnoli, Reinhart e Bozhanaj, mentre in attacco Gondo ha completato la formazione titolare. Sono stati effettuati alcuni cambi nel corso del secondo tempo.

REGGIANA 2 CARRARESE 0 REGGIANA (4-3-2-1): Micai; Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti; Bertagnoli (19’st Charlys), Reinhart, Bozhanaj (19’st Rover); Lambourde (28’st Novakovich), Portanova (40’st Vallarelli); Gondo (40’st Fumagalli). A disp.: Zwaan, Cardinali, Papetti, Mendicino, Marcon, Belardinelli, Pinelli. All.: Bisoli CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Calabrese (35’st Sekulov), Oliana (19’st Illanes), Ruggeri; Zanon, Parlanti (1’st Rubino), Zuelli, Hasa, Rouhi (28’st Melegoni); Finotto (1’st Distefano), Abiuso. A disp.: Garofani, Fiorillo, Troise, Lordkipanidze, Accornero. All.: Calabro Arbitro: Massimi di Termoli (Rossi di Spezia e Zanellati di Seregno; IV ufficiale Di Cicco di Lanciano; Var Cosso di Reggio Calabria, Avar Del Giovane di Albano Laziale) Reti: Portanova al 14’pt, Bertagnoli al 28’pt.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Reggiana è ancora viva: Carrarese kappao Leggi anche: La speranza è viva: la Reggiana vince 2-0 con la Carrarese e ci crede Carrarese cambia pelle contro la Reggiana. Calabro alle prese con numerose assenzeLa Carrarese prova a cavalcare l’onda e sulle ali dell’entusiasmo per le ultime tre affermazioni cercherà questa sera a Reggio Emilia di inanellare...