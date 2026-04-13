Una radio ha organizzato un'iniziativa in cui distribuisce carburante gratuitamente. L'evento si basa su un'idea semplice ma efficace, dimostrando come le emittenti radiofoniche possano rispondere alle esigenze attuali. La scelta di questa strategia ha attirato l'attenzione dei partecipanti, coinvolgendo un pubblico vario. La promozione ha avuto un impatto immediato, rendendo evidente la capacità della radio di adattarsi alle nuove richieste del pubblico.

Basta un'intuizione, meglio se vincente come questa, per capire quanto la radio sia capace di aderire al presente e adeguarsi ai suoi mutamenti. E così Radio Treviso (attiva online e su Dab) si è inventata «il premio benzina». Il carburante costa sempre più? Allora invece dei soliti gadget, sapete quelle cose tipo cappellino o maglietta o l'ingresso al concerto, Radio Treviso regala buoni carburante da 50 euro, praticamente quasi il «pieno» di una utilitaria. E non ci sono tante procedure da seguire, o attese o domande alle quali rispondere. Semplicemente, due volte alla settimana (la radio è appena nata e il budget per ora è quello che è) in onda passa l'invito a chiamare e vince il primo che ci riesce.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La radio che regala carburante

Sarah Jane Ranieri: da Radio Deejay a Rai Radio Due, la voce che restaCi sono amicizie che nascono per lavoro e poi diventano qualcosa di molto più profondo.

Leggi anche: Charles Leclerc regala spettacolo a Suzuka e via radio arriva un colorito ‘attestato di stima’

The Untold Story Of The Challenger Crew Cabin