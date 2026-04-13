La rabbia degli studenti contro il nuovo campus | Soldi in mano a investitori privati

Oggi è stato inaugurato il nuovo campus universitario in via Manin, gestito dall’azienda che fornisce alloggi per studenti in Italia. La cerimonia ha suscitato proteste tra gli studenti, che criticano l’investimento di fondi pubblici a favore di investitori privati. La presenza dell’azienda alla guida del campus ha alimentato le richieste di maggiore trasparenza e di un coinvolgimento diretto degli studenti nelle decisioni.

È stato inaugurato oggi il nuovo campus universitario in via Manin, gestito da Camplus, il maggiore fornitore di alloggi studenteschi in Italia. La cosa non è andata giù all'Udu, l'Unione degli universitari nel comitato Ardis, i cui rappresentanti hanno esposto uno striscione contro il ministro.🔗 Leggi su Udinetoday.it Perugia città degli studenti: nell’ex Inpdap nasce un campus a cinque stellePerugia, 8 aprile 2026 – Uno studentato a cinque stelle è pronto ad aprire nella prossima stagione universitaria nello stabile dell’ex Inpdap a Largo... Bilancio Regione Campania, sbloccati 32 mln dalla gara per l’acqua ai privati. Più soldi per i trasporti gratis agli studentiI soldi per far partire la super gara miliardaria per l'acqua ai privati - ora bloccata dal Tar - destinati ad altro. Lebanon’s Last Stand: A Nation Fighting For Its Survival