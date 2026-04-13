Dopo il pareggio di Parma, la squadra italiana ha espresso delusione per alcuni errori commessi durante la partita. I giocatori hanno riconosciuto di aver già commesso simili sbagli in passato e si sono concentrati sugli episodi che hanno influenzato l’esito dell’incontro. La prestazione complessiva ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi, mentre gli allenatori stanno analizzando le situazioni che hanno portato a questa situazione.

"> Il pareggio di Parma lascia più pensieri che rabbia. Come racconta Il Mattino, la vera notizia arriva dagli spogliatoi: niente disperazione, solo consapevolezza e analisi. Teste basse, confronti tra compagni, ma anche lucidità nel leggere il momento. È Beukema, come evidenzia Il Mattino, a sintetizzare tutto: «Il nostro obiettivo è sempre stato qualificarci in Champions League. Daremo tutto nelle ultime sei partite». Parole che spostano il focus, perché se il sogno scudetto si allontana, la qualificazione europea resta saldamente nelle mani del Napoli. Secondo Il Mattino, il punto conquistato non è da buttare: gli azzurri guadagnano terreno sul Milan e possono chiudere i conti già nelle prossime due sfide al Maradona contro Lazio e Cremonese.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La rabbia degli azzurri «Abbiamo già fatto errori come questo»

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Conferenza stampa Cuesta pre Lazio Parma: «Mi aspetto questo tipo di partita, Bernabé importante per noi. Abbiamo analizzato cosa abbiamo fatto bene e cosa no»Chi è Sergio Arribas, il talento scuola Real Madrid che la Roma segue in caso di partenza di Dybala.

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