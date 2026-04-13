La prova che i veri must-have non hanno bisogno di urlare
La camicia bianca rappresenta uno dei capi fondamentali di ogni guardaroba, riconosciuto come un classico che non passa mai di moda. La sua presenza si conferma indispensabile, capace di adattarsi a diverse occasioni e stili senza bisogno di enfatizzazioni. Nonostante la semplicità, rimane un elemento che si rivela sempre attuale, dimostrando come alcuni capi essenziali possano parlare da soli senza bisogno di essere esaltati.
P unto di partenza di ogni guardaroba che si rispetti, la camicia bianca è tra i classici intramontabili che vale la pena custodire nel tempo. Must-have di lunga memoria, foglio bianco per tutti i più grandi stilisti, oggi ritorna protagonista di passerelle e street style. Eppure per alcuni è ancora di difficile lettura. Cinque idee look per valorizzare la camicia azzurra a ogni età X Leggi anche › Una. o centomila: come la camicia nessuna mai. Guida alle tendenze 2026 da conoscere Qual è il modello che vale la pena avere sempre nell’armadio? E come essere certe di esaltarlo con gusto e originalità? Ora che la moda della white shir t torna di moda, una guida alla scelta e all’indosso risulta piuttosto utile.🔗 Leggi su Iodonna.it
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