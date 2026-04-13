La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

La Protezione civile della regione ha diffuso un avviso di allerta meteo di colore giallo. Secondo le previsioni, a partire dal pomeriggio odierno si prevedono temporali improvvisi e di breve durata, che potrebbero essere intensi in alcune zone. La situazione meteorologica potrebbe comportare criticità locali, con temporali che si formano rapidamente e si dissolvono nel giro di poco tempo.

Il quadro meteo che sta caratterizzando la Campania porterà, dal pomeriggio odierno, la possibilità di temporali improvvisi, rapidi ma particolarmente intensi a scala locale. Per questo motivo il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ANCHE DOMANI, MERCOLEDI' 7 GENNAIO, ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA