Le nuove puntate di La Promessa, in onda su Rete 4 dal 20 al 26 aprile 2026, riportano al centro della scena una serie di eventi che sconvolgono gli equilibri della tenuta. La settimana si muove tra accuse, segreti che riaffiorano e decisioni che cambiano il destino di più personaggi. Il clima è teso, i rapporti si incrinano e ogni gesto sembra avere conseguenze imprevedibili. La diffidenza verso donna Petra continua a crescere, mentre nuove dinamiche coinvolgono Manuel, Catalina, Curro e molti altri. Ma cosa scatenerà il caos al battesimo? Perché Catalina decide di lasciare La Promessa? E quale segreto confesserà Emilia a Rómulo? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Promessa, anticipazioni 20?26 aprile 2026: Petra sotto accusa e un battesimo che finisce nel caos

La Promessa, anticipazioni 13?19 aprile 2026: Samuel in pericolo, Petra accusataAl centro della scena ci saranno ancora una volta i conflitti interni alla servitù e le dinamiche familiari dei Luján, con un susseguirsi di colpi di...

La Promessa, anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2026: Eugenia si suicida durante il battesimo di Andres e Rafaela© US MediasetTragedia a La Promessa nel corso del battesimo dei gemelli Andres e Rafaela, i figli di Adriano e Catalina.