La priorità della nuova Figc è la riforma dei campionati | manca oltre un mese alla fine e mezza Serie A gioca senza obiettivi

A meno di un mese dalla fine del campionato, metà della Serie A si trova senza obiettivi chiari, rendendo difficile prevedere chi potrà ancora competere per il titolo. La giornata che avrebbe dovuto riaccendere la corsa allo scudetto sembra averla invece chiusa, lasciando il campo a un finale di stagione ormai privo di grandi motivazioni. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato che la priorità è la riforma dei campionati, ma al momento i giochi sono ancora aperti.

Doveva essere la giornata che riapriva la lotta per lo scudetto: probabilmente l’ha chiusa in maniera definitiva, visto che la vittoria dell’ Inter sul difficile campo del Como, combinata al passo falso del Napoli a Parma, riporta il vantaggio dei nerazzurri a nove punti, troppi per pensare di colmarli. Poteva essere anche la giornata buona per rimescolarein coda, risucchiare altre 3-4 squadre nella lotta salvezza che a quel punto sarebbe stata imprevedibile fino all’ultimo. Invece l’esito di Cagliari-Cremonese e la sconfitta del Lecce a Bologna, riduce il tutto ad uno scontro a due fra i salentini e i grigiorossi (e non è detto che non si arrivi allo spareggio).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La priorità della nuova Figc è la riforma dei campionati: manca oltre un mese alla fine e mezza Serie A gioca senza obiettivi Dad per la crisi energetica? Il no categorico dei presidi: “Risparmio minimo, danni enormi. E manca solo un mese alla fine”A riaccendere il dibattito sulla didattica a distanza non è più il virus, ma la guerra. Riforma Arbitri, possibile svolta storica per la Serie A! Il piano di riforma della FIGC: si va verso il professionismoCalciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni! Queste le richieste dei nerazzurri Vicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con...