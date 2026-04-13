La questione dei cantieri torna a far discutere, con il Partito Democratico che critica la Giunta per aver evitato un dialogo diretto con cittadini e rappresentanti. Secondo il partito, l’amministrazione avrebbe interpretato come semplice presa d’atto alcune osservazioni, invece di avviare un confronto aperto. La discussione riguarda principalmente le modalità di gestione dei lavori pubblici e il coinvolgimento delle parti interessate nel processo decisionale.

"Ancora una volta la Giunta scambia una presa d’atto con una strumentalizzazione". Il Pd di Ferrara, per voce della segretaria Giada Zerbini, della consigliera comunale Anna Chiappini e di Mirko Nistoro (responsabile missione qualità del vivere), replica così al vicesindaco Alessandro Balboni sui ritardi dei cantieri cittadini: "Il Pd – spiegano in una nota – ha semplicemente rilevato ciò che rilevano tutti i giorni i cittadini che vivono e si muovono in città: una molteplicità di cantieri aperti contemporaneamente su più direttrici, esprimendo una perplessità molto concreta: se esista o meno un coordinamento tra questi interventi per ridurre i disagi ai cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La polemica sui cantieri: "La Giunta non si confronta con noi e con i cittadini"

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