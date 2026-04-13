La pianista giapponese Yuriko Fukuda nel recital Pezzi fantastici per la stagione dell’Agimus di Padova
Domenica 19 aprile 2026 alle 16, presso il Circolo Unificato dell’Esercito in Prato della Valle a Padova, si terrà l’ottavo concerto della 33ª Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale Agimus. La pianista giapponese Yuriko Fukuda interpreterà il recital intitolato “Pezzi Fantastici”. L’evento si svolge nel Palazzo Zacco-Armeni, in una data che segna il proseguimento della rassegna musicale.
Domenica 19 aprile 2026 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, ottavo appuntamento della 33^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital “Pezzi Fantastici” della pianista giapponese.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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