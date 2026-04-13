La pergamena del destino, scritto da Valentina Tamburi e pubblicato da Bookabook nel 2025, è un romanzo di narrativa contemporanea che unisce avventura e riflessione filosofica, con una forte attenzione ai temi del destino e della crescita interiore con una interessante componente mitologica. Il libro unisce avventura, mistero e riflessione esistenziale in una storia che intrattiene ma contemporaneamente porta il lettore a porsi delle domande sul senso delle scelte fatte nel corso della vita e sul destino. TRAMA. La storia, ambientata in un’antica Bologna tra le sue rosse mura, ruota attorno a una misteriosa pergamena, un antico oggetto che sembrerebbe contenere informazioni sul futuro.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LA PERGAMENA DEL DESTINO di Valentina Tamburi: recensione

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