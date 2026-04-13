La paura che uccide l’economia

Il 13 aprile 2026, a Fiumicino, è stato lanciato un appello per riattivare il progetto “Strade Sicure” nel quartiere di Parco Leonardo. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di richieste e segnalazioni riguardanti problemi di sicurezza e disagio che coinvolgono la zona. La questione è diventata oggetto di attenzione pubblica e politica, con richieste di intervento diretto da parte delle autorità locali.

Fiumicino, 13 aprile 2026 – L’appello per l’attivazione di “Strade Sicure” a Parco Leonardo è solo l’ultimo segnale di un malessere che non può più essere derubricato a mera statistica. C’è un confine invisibile, ma invalicabile, che separa la sicurezza reale da quella percepita. Possiamo anche avere tabelle prefettizie che ci dicono che i reati sono in calo, ma se il cittadino vive nel timore di un vetro spaccato o di un’auto vandalizzata, quel dato diventa carta straccia. Il lavoro delle Forze dell’Ordine resta encomiabile, ma è spesso una battaglia contro i mulini a vento se condotta con organici ridotti all’osso e risorse da economia di guerra.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi a colpi d'accetta, poi si toglie la vita. La vicina: «Lei aveva paura di lui» Paura a New York, accoltella i passanti con un machete alla stazione Grand Central: tre feriti gravi. La polizia uccide l’aggressoreMomenti di paura a New York, dove tre persone sono rimaste gravemente ferite in un accoltellamento avvenuto all’interno della stazione di Grand... TASSA PUNITIVA SUGLI AFFITTI BREVI: COSÌ SI UCCIDE L’INIZIATIVA PRIVAT