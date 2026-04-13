S tella è una poliziotta, ed è innamorata del collega Paolo. Ma durante l’arresto di un latitante, Paolo viene ucciso. Dopo 18 mesi di pausa, torna al lavoro per indagare sulla morte di un altro poliziotto avvenuta durante una sparatoria in un pub di Roma. Questo caso la porterà a indagare anche sulla morte di Paolo. È l’incipit della nuova serie La buona stella, con Miriam Dalmazio, da stasera alle 21.30 su Rai 1. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Claudio Bisio è “Uno sbirro in Appennino”: stasera la prima puntata della fiction ambientata a Muntagò La vicenda di Stella incrocia quella di Simone, un ex calciatore sull’orlo del baratro che per caso si trova nel locale della sparatoria.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova serie crime "La buona stella" di Rai 1 intreccia le vite di vari personaggi, tutti in cerca della propria strada (dopo una caduta)

“La buona stella” su Rai 1 dal 13 aprile: crime e rinascita tra le coste della CalabriaAndrà in onda su Rai 1 dal 13 aprile 2026, in prima serata, “La buona stella”, serie tv in tre serate coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia,...

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