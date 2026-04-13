La nota clinica napoletana offre visite ed esami gratis | come partecipare

Una struttura sanitaria a Napoli offre visite ed esami gratuiti come parte di un programma di prevenzione della salute. La partecipazione è aperta a chi desidera sottoporsi a controlli senza costi aggiuntivi. La nota clinica invita i cittadini a usufruire di questa opportunità per monitorare il proprio stato di salute tramite servizi gratuiti. Il programma mira a favorire l’accesso alle cure preventive, incoraggiando la popolazione a prendersi cura del proprio benessere.

La prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento per prendersi cura della propria salute. Controlli periodici e diagnosi precoce possono fare la differenza, spesso in modo determinante, ed è proprio per promuovere questa consapevolezza che la Clinica Sanatrix, da oltre 60 anni nel.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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