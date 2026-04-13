Mio figlio frequenta il liceo e sta studiando Leopardi, in particolare il suo concetto di “noia”. Secondo il poeta, questa sensazione rappresenta un sentimento di insoddisfazione e di vuoto che può accompagnare la vita umana. Le riflessioni di Leopardi sulla noia sono state formulate nel XIX secolo e sono ancora considerate parte del suo pensiero sulla condizione umana. Attualmente, alcuni ritengono che questa idea sia superata o poco rilevante.

Mio figlio al liceo sta studiando Leopardi e il suo concetto di “noia”. È proprio una cosa obsoleta e fuori dal mondo. Nessuna meraviglia che la scuola pubblica sia in declino. Mara Cassini via email Gentile lettrice, in decadenza non è la scuola, semmai l’insegnamento, che è a monte della scuola: vale per la pubblica e per la privata. Ciò detto, credo sia sbagliato considerare inutile lo studio di un concetto importante come la noia di Leopardi, che permea tutto il pensiero moderno. Per il poeta di Recanati la noia è insoddisfazione, un desiderio di felicità che rimane incompiuto. Tale sentimento doloroso è la dimostrazione della grandezza dell’animo umano, che aspira all’infinito, mentre il mondo è finito e imperfetto.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lupi, leopardi delle nevi e leopardi “comuni”: sull’Himalaya convivono cacciando prede diverseSull'Himalaya tre grandi predatori - lupi, leopardi delle nevi e leopardi “comuni” - convivono nello stesso territorio evitando il conflitto grazie a...

Olimpiadi 2026: l’Infinito di Leopardi apre i Giochi, un discendente della famiglia porta la fiamma.Le Olimpiadi invernali 2026 sono ufficialmente inaugurate, e lo hanno fatto in un modo del tutto inatteso: sotto il segno di Giacomo Leopardi.

IL SABATO DEL VILLAGGIO (POESIA DI GIACOMO LEOPARDI)

Argomenti più discussi: Foto di leopardi delle nevi: fotografa minacciata; La Luna, il lato oscuro e i Pink Floyd: cosa abbiamo trovato nello Spazio; Il secondo leopardo delle nevi dello Zoo di Basilea è morto, un terzo animale presenta un disturbo dell'andatura; La poesia di Giordano è una corrente continua.

VIA LEOPARDI: AL VIA LA DEMOLIZIONE. Dopo quasi dieci anni di attesa e un blocco interdetto dal 2018, la scuola di via Leopardi a Campobasso si prepara a cambiare volto. Il 20 aprile inizieranno le operazioni di demolizione per far posto a un edificio m - facebook.com facebook