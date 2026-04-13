La musica antica si riprende la scena

L'Associazione di Musica Antica di Milano, attiva dal 2015, si distingue per un’attività costante e silenziosa nel tempo. Negli anni, ha organizzato numerosi eventi e stagioni musicali, mantenendo un impegno continuo nel promuovere il repertorio antico. La sua presenza nel panorama culturale milanese si è consolidata attraverso un lavoro di lunga durata, senza grandi clamori, ma con una costanza che le permette di mantenere viva la musica antica.

L'Associazione di Musica Antica di Milano (A.M.A.MI.) è un'istituzione tanto operosa quanto discreta: per lei parlano le stagioni costruite negli anni, una dopo l'altra, dal 2015, senza clamore ma con coerenza. Il suo lavoro assomiglia a una caccia al tesoro dentro un repertorio musicale noto, eppure ancora troppo poco frequentato. È proprio questa la cifra della rassegna AMAMI, articolata in sei concerti da domani al 1° dicembre (ore 21), ospitati nella Sala delle Colonne del Museo della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci», con concerto conclusivo all'Istituto dei Ciechi. In cartellone formazioni italiane e straniere, cresciute nel solco della musica antica, chiamate a ricordare come, accanto al tridente insuperato formato da Bach, Vivaldi e Händel, ruoti una costellazione di autori di grande fascino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La musica antica si riprende la scena Leggi anche: Juventus: David si riprende la scena A Firenze, l’editoria contemporanea si riprende la scenaA Firenze la quinta edizione di TESTO [Come si diventa un libro] riporta al centro la filiera dell’editoria contemporanea. King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21