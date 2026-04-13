La Messana perde sul campo del Mazzarrone playoff a rischio per i giallorossi

Nella terzultima giornata del campionato di Eccellenza, la squadra di Messana ha subito una sconfitta in trasferta contro il Mazzarrone con il risultato di 3 a 2. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha perso punti importanti in classifica. La sconfitta mette in discussione le possibilità di accesso ai playoff per la formazione giallorossa.

La Messana è stata battuta 3 a 2 in trasferta dal Mazzarrone nella terzultima giornata del campionato di Eccellenza (girone B). I peloritani si trovano adesso, per la prima volta in questa stagione, fuori dalla griglia dei playoff. Iniziano bene i padroni di casa con il tiro da lontano di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Il Messina perde in casa del Savoia, giallorossi a rischio retrocessione direttaNel turno infrasettimanale del campionato di Serie D, la squadra peloritana è stata battuta per 2 a 0 allo stadio “Alfredo Giroud” di Torre... Eccellenza, la Messana conquista un punto sul campo della LeonzioLa partita è terminata con il punteggio di 1 a 1 sul pesante terreno di gioco dello stadio “Angelino Nobile”.