La maxi inchiesta sulla fabbrica dei finti infortuni sul lavoro | ultimo atto in Cassazione

È arrivato all’ultimo livello giudiziario un procedimento iniziato nel 2011, noto come operazione Demetra, che ha portato alla luce un sistema di frodi ai danni di enti previdenziali. Le indagini hanno evidenziato l’utilizzo di contratti di lavoro fittizi e falsi infortuni sul lavoro, con l’obiettivo di ottenere indebitamente prestazioni e rimborsi. La Cassazione si pronuncerà sull’ultima fase di questo procedimento.

Ultimo passaggio giudiziario per l’operazione Demetra, l’inchiesta avviata nel 2011 che ha svelato un sistema di truffe ai danni di Inps e Inail attraverso assunzioni fittizie e falsi infortuni sul lavoro.Il 18 maggio davanti alla quinta sezione penale della Cassazione saranno discussi i ricorsi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Infortuni sul lavoro, sì bipartisan alla relazione della Commissione d’inchiesta: “Obiettivo zero vittime” Processo al Nuovo Clan Partenio: ad aprile l’ultimo atto in CassazioneI venti imputati ricorreranno contro le condanne confermate in Appello, con il rischio che diventino definitive per i vertici del clan, tra cui...