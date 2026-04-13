La mamma di Nicolò Borghini ucciso dal padre per difenderla | Chi non comprende il dramma deve tacere
La madre di Nicolò Borghini, vittima di un omicidio compiuto dal padre nel 2025 a Ornavasso, ha pubblicato una lettera aperta attraverso la sua avvocata. Nel testo, chiede di non giudicare il dolore che ha attraversato la famiglia, sottolineando la gravità della vicenda e la necessità di rispettare il loro silenzio. La donna invita chi non comprende il dramma a mantenere il riserbo.
In una lettera aperta diffusa dalla sua avvocata la madre di Nicolò Borghini, ucciso dal padre nel 2025 a Ornavasso, invita a non giudicare il dramma che la famiglia è stata costretta ad affrontare. Il 34enne, in stato di ebrezza, aggredì i genitori. Il padre Edoardo è stato condannato a 11 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Edoardo Borghini condannato per l'omicidio del figlio Nicolò a Ornavasso, ucciso per difendere la moglieÈ stato condannato in primo grado a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini, il 64enne che il 19 gennaio 2025 aveva ucciso il figlio Nicolò con due...