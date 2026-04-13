La mamma di Nicolò Borghini ucciso dal padre per difenderla | Chi non comprende il dramma deve tacere

La madre di Nicolò Borghini, vittima di un omicidio compiuto dal padre nel 2025 a Ornavasso, ha pubblicato una lettera aperta attraverso la sua avvocata. Nel testo, chiede di non giudicare il dolore che ha attraversato la famiglia, sottolineando la gravità della vicenda e la necessità di rispettare il loro silenzio. La donna invita chi non comprende il dramma a mantenere il riserbo.

In una lettera aperta diffusa dalla sua avvocata la madre di Nicolò Borghini, ucciso dal padre nel 2025 a Ornavasso, invita a non giudicare il dramma che la famiglia è stata costretta ad affrontare. Il 34enne, in stato di ebrezza, aggredì i genitori. Il padre Edoardo è stato condannato a 11 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Bimbo muore dopo il trapianto a Napoli, la mamma di Domenico: “Chi ha sbagliato deve pagare” Edoardo Borghini condannato per l'omicidio del figlio Nicolò a Ornavasso, ucciso per difendere la moglieÈ stato condannato in primo grado a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini, il 64enne che il 19 gennaio 2025 aveva ucciso il figlio Nicolò con due... Con una lettera la mamma di Nicolò Borghini chiede rispetto sui social