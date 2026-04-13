La maledizione dei Caraibi il musical
Un'epica avventura tra i mari con Jack Sparrow, contro Barbossa e Davy Jones, alla ricerca di tesori e per spezzare antiche maledizioni.Caraibi, 1700: i protagonisti di questa storia sono Jack Sparrow, pirata vagabondo, Will Turner, fabbro provetto, ed Elizabeth Swan, figlia del governatore di.🔗 Leggi su Romatoday.it
Tra duelli e poteri oscuri le avventure di Jack Sparrow tornano a teatro con il musical "La maledizione dei Caraibi"Domenica 15 marzo, sul palco del Pala Bcc Romagnolo (ex Carisport) torna protagonista la tradizione del musical con “La Maledizione dei Caraibi”.