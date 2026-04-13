La maledizione dei Caraibi il musical

Un'epica avventura tra i mari con Jack Sparrow, contro Barbossa e Davy Jones, alla ricerca di tesori e per spezzare antiche maledizioni.Caraibi, 1700: i protagonisti di questa storia sono Jack Sparrow, pirata vagabondo, Will Turner, fabbro provetto, ed Elizabeth Swan, figlia del governatore di.🔗 Leggi su Romatoday.it

Tra duelli e poteri oscuri le avventure di Jack Sparrow tornano a teatro con il musical "La maledizione dei Caraibi"Domenica 15 marzo, sul palco del Pala Bcc Romagnolo (ex Carisport) torna protagonista la tradizione del musical con “La Maledizione dei Caraibi”.

Sigla finale dei pirati dei caraibi ai confini del mondo