La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

La Linea 1 della metropolitana di Napoli sarà chiusa in anticipo per quattro giorni consecutivi. La società di trasporto pubblico ha annunciato che le chiusure sono dovute a lavori di verifica, manutenzione e prove del materiale rotabile. Gli utenti dovranno quindi pianificare diversamente gli spostamenti durante questo periodo, con possibili cambi ai servizi o utilizzo di linee alternative. La riapertura è prevista al termine delle attività di manutenzione.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila.La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 13 a giovedì 16 aprile 2026.Questi gli orari delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it