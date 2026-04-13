la guida del consiglio alla minoranza

Il primo passo l’aveva fatto Federico Amadei, candidato sindaco del Patto civico: la sua proposta di affidare, in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative, l’incarico di presidente del Consiglio comunale a un rappresentante della minoranza si era concretizzata nella richiesta rivolta agli altri candidati di condividere il medesimo impegno. Quell’appello ha ora trovato un seguito nella posizione di Mario Almici, perché il candidato del centrodestra ha deciso di sottoscrivere la stessa proposta. "Facendo seguito alle dichiarazioni rilasciate da Federico Amadei – dichiara infatti Almici – ritengo condivisibile, nelle motivazioni politiche e morali, la proposta di indicare come presidente del prossimo Consiglio comunale un componente della minoranza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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