Una nuova ricerca condotta da tre istituti britannici analizza l’impatto ambientale dei conflitti armati, evidenziando che le guerre producono un livello di emissioni di CO2 superiore a quello generato dal traffico automobilistico globale. Lo studio si concentra su un conflitto in Iran, dove in poche settimane sono state rilasciate circa cinque milioni di tonnellate di anidride carbonica. Il rapporto considera anche le perdite umane, morali e materiali legate ai conflitti.

Oltre alle perdite umane e a quelle morali e materiali, quanto inquina una guerra? Alla domanda ha provato a rispondere una ricerca condotta dalla Queen Mary University di Londra, dalla Lancaster University e dal Climate and Community Institute. Secondo lo studio, nel breve periodo compreso tra il 28 febbraio e il 14 marzo, lo scontro tra Iran, Stati Uniti e Israele ha generato oltre 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente. Questa cifra supera la produzione totale di CO2 dell’Islanda in un intero anno ed equivale all’inquinamento prodotto da un milione di automobili a benzina, con una stima economica dei danni climatici superiore a 1,3 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra inquina più delle auto. In Iran 5 milioni di tonnellate di CO2 in poche settimane

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