La guerra in Iran ha portato a un calo dei costi sui voli a lunga distanza, con tratte verso l’Asia che risultano più economiche rispetto a quelle verso l’Europa. La crisi nel Medio Oriente, anche dopo il cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran, mantiene alta l’attenzione sulla sicurezza e sui prezzi dei voli internazionali. Le compagnie aeree hanno registrato variazioni nei prezzi, influenzate dal contesto geopolitico.

La crisi mediorientale, nonostante il cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran, continua a preoccupare. Lo scorso venerdì Airports Council International Europe ha mandato una lettera urgente alla Commissione Ue, avvertendo che senza una riapertura stabile del flusso di energia entro tre settimane scatterà la “ carenza sistemica ”, con possibili razionamenti e tagli ai voli estivi. Nel mentre, però, milioni di viaggiatori rimangono col fiato sospeso, incerti se le vacanze di questa estate dovranno essere annullate, su alcune tratte esotiche i prezzi dei biglietti stanno paradossalmente crollando. Il paradosso dei prezzi che scendono. Il meccanismo è, in fondo, brutalmente semplice.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La guerra in Iran cambia le dinamiche di viaggio: le tratte a lunga distanza diventano “quasi” low cost. E andare in Asia costa meno che volare in Europa

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