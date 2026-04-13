La guerra contro l' Iran fa aumentare i passeggeri in transito ad Heathrow

A marzo, l'aeroporto di Heathrow, il principale scalo di Londra, ha visto un incremento nel numero di passeggeri in transito. La crescita si è verificata in un periodo segnato da tensioni legate alla guerra contro l'Iran. I dati ufficiali indicano un aumento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con un incremento delle partenze e degli arrivi di voli internazionali. La situazione ha attirato l'attenzione di analisti e operatori del settore aereo.

L'aeroporto londinese di Heathrow, il maggiore hub d'Europa, ha registrato a marzo un aumento del 10% dei passeggeri in transito, con molti viaggiatori che hanno scelto lo scalo britannico per aggirare le chiusure dello spazio aereo in Medio Oriente causate dalla guerra scatenata da Usa e Israele contro l'Iran. Lo ha reso noto lo scalo in un comunicato. Sono stati in tutto 6,6 milioni i passeggeri il mese scorso, con la domanda che si è spostata sulla rete di voli a lunga distanza dell'aeroporto, ma "le prospettive per i prossimi mesi restano incerte a causa del conflitto in corso". L'associazione degli aeroporti europei aveva avvertito la settimana scorsa del rischio di una "carenza sistemica" di carburante per gli aerei se il traffico marittimo non verrà ripristinato nello Stretto di Hormuz entro le prossime tre settimane.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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