La grande bellezza del Paese E oggi c’è Qn Distretti
Oggi in edicola trovi Qn Distretti, una raccolta di storie che celebrano le persone del Paese. Nel numero si incontrano volti diversi, accomunati dalla passione per il loro lavoro e dall’amore per le radici. Le immagini e i racconti mostrano la varietà e la vitalità delle comunità locali, senza cercare di interpretarne i motivi o le motivazioni. È una finestra sulla quotidianità che rende vivo il tessuto sociale.
Una galleria di volti con un filo conduttore: la bellezza e la passione per quello che si fa, senza dimenticare da dove si viene. E’ quello che ha unito gli ospiti di Cantina QN, ieri a Vinitaly. "Il mio rapporto con la moda è iniziato tanti anni fa – spiega lo chef tristellato Massimo Bottura –, prima con Bottega Veneta, poi il mio amico Marco Bizzarri è passato a Gucci. Sono entrato in questo mondo in punta di piedi, ma fin dal mio primo appuntamento con Alessandro Michele, che è una persona eccezionale, dopo cinque minuti già sognavamo". Da quel sogno è nata la prima Gucci Osteria a Firenze, che ha aperto le sue porte nel 2018. "Un gruppo unitissimo – continua Bottura – e al centro del progetto abbiamo messo la creatività, l’italianità e soprattutto la bellezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bologna ospita . QN Distretti 2026: ecco il packaging del futuroPrende il via da Bologna il nuovo ciclo di incontri promosso da QN Quotidiano Nazionale intitolato QN Distretti 2026 Le sfide dei territori e dei...
QN Distretti a VeronaContinua QN Distretti, il viaggio di QN Quotidiano Nazionale nel cuore pulsante dell’eccellenza produttiva del nostro Paese: l’iniziativa, realizzata...