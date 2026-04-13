Oggi in edicola trovi Qn Distretti, una raccolta di storie che celebrano le persone del Paese. Nel numero si incontrano volti diversi, accomunati dalla passione per il loro lavoro e dall’amore per le radici. Le immagini e i racconti mostrano la varietà e la vitalità delle comunità locali, senza cercare di interpretarne i motivi o le motivazioni. È una finestra sulla quotidianità che rende vivo il tessuto sociale.

Una galleria di volti con un filo conduttore: la bellezza e la passione per quello che si fa, senza dimenticare da dove si viene. E’ quello che ha unito gli ospiti di Cantina QN, ieri a Vinitaly. "Il mio rapporto con la moda è iniziato tanti anni fa – spiega lo chef tristellato Massimo Bottura –, prima con Bottega Veneta, poi il mio amico Marco Bizzarri è passato a Gucci. Sono entrato in questo mondo in punta di piedi, ma fin dal mio primo appuntamento con Alessandro Michele, che è una persona eccezionale, dopo cinque minuti già sognavamo". Da quel sogno è nata la prima Gucci Osteria a Firenze, che ha aperto le sue porte nel 2018. "Un gruppo unitissimo – continua Bottura – e al centro del progetto abbiamo messo la creatività, l’italianità e soprattutto la bellezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La grande bellezza del Paese. E oggi c’è Qn Distretti

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