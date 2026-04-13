La Gazzetta boccia i cambi di Conte un difensore in meno avrebbe aiutato

Nel pomeriggio di ieri, il Napoli ha affrontato una partita a Parma senza riuscire a incidere sul risultato. La squadra di Conte ha mostrato difficoltà a trovare spazi, con Anguissa appesantito e McTominay in ombra. Durante l’incontro, la Gazzetta dello Sport ha commentato negativamente i cambi effettuati dall’allenatore, sottolineando come un difensore in meno avrebbe potuto fare differenza.

Insufficienza per l'allenatore del Napoli. Juan Jesus fa fatica ed esce dopo il primo tempo, Buongiorno poco sicuro. Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte Il Napoli non sfonda: Anguissa ingolfato e McTominay in periferia. Questo il riassunto dell’assurdo pomeriggio vissuto ieri dalla formazione di Conte a Parma. Una partita che si preannunciava difficile, ma che è diventata un incubo dopo appena 30 secondi con il gol lampo di Strafezza. Una salita infinita per gli azzurri che sono riusciti a rimanere compatti senza strafare e rimettere in pista la gara pareggiando.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Gazzetta boccia i cambi di Conte, un difensore in meno avrebbe aiutato Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, l’emergenza pesa meno: dalla panchina arrivano i jolly per Conte” Leggi anche: Il Milan è la squadra che fa meno cambi di tutti in Serie A, e un motivo c'è...