La Flotilla dei fanatici rinvia la partenza A bordo anche l’eurodeputata pro Hamas

Pronti, via e falsa partenza, torna la Flotilla e la manfrina pro Pal del si parte ma non si parte. Doveva salpare ieri da Barcellona la nuova missione per Gaza ma, ufficialmente a causa del maltempo, è stata infatti rimandata la partenza come già avvenuto in passato. Dopo la missione a Cuba la Flotilla torna a salpare alla volta di Gaza e il mondo pro Pal italiano ed europeo si prepara e mettere in scena il solito, ormai stantio, copione. Collettivi, centri sociali, antagonisti, islamisti sono saliti a bordo con anche una immancabile delegazione italiana. L’obiettivo di questa seconda Flotilla (la prima partì alla fine dello scorso agosto) è quello di aggirare il blocco navale israeliano per raggiungere Gaza e non è difficile immaginare quale sarà l’epilogo della missione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Aridaje Flotilla: riparte col doppio delle barche. E gli Usa sanzionano la rete pro HamasMentre le reti ProPal annunciano una nuova flottiglia diretta verso Gaza nella prossima primavera, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti...

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