La Fiorentina degli anni ‘80 in mostra Pontello | Tanti bei ricordi ma c’è ancora rabbia per lo scudetto dell’82

In occasione del centenario della Fiorentina, si è aperta una mostra dedicata alla squadra degli anni ‘80. Durante l’evento, un dirigente ha commentato i ricordi positivi del periodo, ma ha anche espresso ancora amarezza per la perdita dello scudetto nel 1982. La mostra ripercorre i momenti più significativi di quel decennio, che si distingue per l’assenza di trofei ma anche per alcune stagioni memorabili.

Firenze, 13 aprile 2026 – Nei 100 anni di storia della Fiorentina, il decennio degli anni ‘80 è uno dei più interessanti, anche se senza vittorie. Un periodo ben raccontato nella mostra “80 nostalgia di quel giglio” curata dal grande collezionista Simone Perini a Villa Arrivabene (piazza Alberti) fino al 15 aprile con orario 9-13 e 14.30-17. https:www.lanazione.itfirenzesportfiorentinafiorentina-la-storia-degli-anni-80-viola-la-mostra-w661o2oy L’inaugurazione della mostra, condotta da Marco Vichi e che ha visto la partecipazione dell’assessora comunale allo sport Letizia Perini e del vice prefetto vicario Eugenio Pitaro, è stata l’occasione...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fiorentina degli anni ‘80 in mostra. Pontello: “Tanti bei ricordi, ma c’è ancora rabbia per lo scudetto dell’82” "Grottazzolina, solo bei ricordi e tanti amici"Domani cala il sipario sulla Superlega della Yuasa Battery Grottazzolina sul campo dei campioni d’Europa di Perugia, impegnati in un finale di... Il partigiano Giovanni Rossi, la coperta dell’omicidio consegnata al museo: in mostra 82 anni dopoModena, 15 marzo 2026 – Di Giovanni Rossi, il primo comandante partigiano della nostra provincia assassinato 82 anni fa a Monterotondo (Frassinoro),...