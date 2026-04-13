Nella partita tra Fiorentina e Lazio, la squadra toscana ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Gosens. La vittoria permette alla Fiorentina di avvicinarsi alla salvezza, aumentando il proprio vantaggio di otto punti rispetto alle squadre che occupano le posizioni di retrocessione. La sfida si è svolta a Firenze, con i biancocelesti che non sono riusciti a segnare.

Un gol di Gosens decide la sfida con i biancocelesti FIRENZE - La Fiorentina conquista una vittoria importantissima in chiave salvezza, battendo 1-0 la Lazio e portando a 8 i punti di vantaggio su Cremonese e Lecce. Decide Gosens al termine di una gara che ha visto gli ospiti sterili in zona offensiva e i toscani invece gagliardi e vogliosi di regalarsi una soddisfazione. Il copione della partita è chiaro fin dai primi minuti, i biancocelesti fanno la partita, con Sarri che presenta a sorpresa Cancellieri e il recuperato Zaccagni come esterni offensivi. I viola giocano di rimessa, con Vanoli che sceglie il 4-2-3-1 con Ndour e Mandragora a schermare la difesa, Fabbian trequartista e Fazzini al posto dello squalificato Gudmundsson.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Fiorentina batte la Lazio e vede più vicina la salvezza

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