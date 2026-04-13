La Fiorentina batte la Lazio e allontana l'incubo retrocessione | partita decisa dal gol di Gosens

In una recente sfida di campionato, la Fiorentina ha vinto contro la Lazio grazie a un gol di Gosens. La vittoria permette alla squadra di allontanarsi di otto punti dal terzultimo posto in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, consolidando la posizione della Fiorentina in classifica e riducendo i rischi di retrocessione.

La Fiorentina con un gol di Gosens si porta a +8 dal terzultimo posto e allontana ulteriormente la retrocessione. Partita al Franchi decisa da un gol di Gosens nel primo tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it DIRETTA / Fiorentina-Lazio 1-0, regge il gol di GosensCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA83' Cambio nella Fiorentina: esce Fazzini ed entra Solomon, che si rivede in campo dopo l'infortunio che lo ha... DIRETTA / Fiorentina-Lazio 1-0, Gosens la sblocca di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA31' Arriva il primo cartellino giallo del match, ai danni di Rugani per un fallo su Dia. LAZIO vs FIORENTINA DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Argomenti più discussi: Conference amara per la Fiorentina, ne prende 3 dal Crystal Palace; La Fiorentina batte il Verona e vede la salvezza; Verona-Fiorentina 0-1, Fagioli gol. Scatto salvezza dei viola; Il Palace batte nettamente la Fiorentina nell’andata dei quarti di Conference. La Fiorentina di Paolo Vanoli batte 1-0 la Lazio, allontanando la zona retrocessione e facendo un altro passo verso la salvezza - facebook.com facebook Basta alla La #Fiorentina batte la Lazio 1-0 #FiorentinaLazio #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com