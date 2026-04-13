La Fifa non sposta le partite dell’Iran e l’ipotesi del forfait diventa concreta

La FIFA ha confermato che le partite dell’Iran nel prossimo mondiale si terranno nelle date e nelle sedi stabilite. Non ci saranno spostamenti o cambiamenti nel calendario del torneo per la squadra iraniana, anche di fronte a ipotesi di forfait o altre eventualità. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono previsti aggiustamenti in questa fase.

La FIFA non ha intenzione di spostare le sedi delle partite dell’Iran nel mondiale della prossima estate. Porte chiuse alla richiesta che arriva da Teheran e che era stata posta come precondizione, perché la nazionale iraniana potesse partecipare al torneo ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico. Non è ancora ufficiale, però la fonte che ha anticipato il verdetto di Zurigo è di altissimo livello e apre uno scenario in cui diventa impossibile non considerare il forfait come opzione finale. A lasciarsi scappare che non ci sarà alcuno spostamento di sede dei match dell’Iran è stata la presidente del Messico Claudia Sheinbaum: “Le partite non possono essere spostate dalle sedi originarie perché questo comporterebbe uno sforzo logistico enorme”.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La Fifa non sposta le partite dell’Iran e l’ipotesi del forfait diventa concreta Iran irremovibile: niente partite negli USA. La FIFA impone una scadenza, sullo sfondo l’ipotesi ripescaggio ItaliaCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Mondiale 2026, la Fifa respinge la richiesta dell’Iran di spostare le sue partite in Messico (Times)Ve ne abbiamo parlato prima: l’Iran ha chiesto alla Fifa di spostare le sue partite in Messico.