La Fabo vola con l’attacco Con Fidenza basta così

Nella partita tra Fabbri Fidenza e la squadra avversaria, la squadra di casa ha subito una sconfitta con un punteggio di 108 a 90. I marcatori principali sono stati Zucca con 23 punti e Milovanovic con 20. La formazione di Fidenza ha schierato diversi giocatori, con Ghidini e Placinschi che hanno contribuito in modo significativo. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, lasciando i padroni di casa senza punti.

Foppiani 90 Fabo 108 FOPPIANI: Scattolin 4, Carnevale 5, Milovanovic 20, Zucca 23, Mane 6; Ghidini 11, Placinschi 10, Ranieri 6, Pezzani 5, Caporaso ne, Stuerdo ne, Obase ne. All. Origlio. FABO MONTECATINI: Zugno 5, Mastrangelo 9, Aukstikalnis 19, Chinellato 16, Tsetserukou 12; Sgobba 18, Dell’Uomo 10, Natali 9, Rossi 8, Kamate 2, Antonelli ne, Pascarella ne. All. Sacchetti. Arbitri: Spinello, Bettini e D’Errico. Parziali: 25-23, 57-50, 73-74. Alla Fabo basta fare sul serio per due quarti per avere la meglio 90-108 della Fulgor Fidenza, che con un primo tempo da 57 punti spaventa gli uomini di Sacchetti, salvo poi sciogliersi quando gli aironi decidono di aumentare i giri del motore in difesa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Fabo vola con l’attacco. Con Fidenza basta così La Fabo passeggia con Casale. Ora la zona playoff è a due puntiFabo 94 Novipiù 69 FABO MONTECATINI: Rossi 4, Mastrangelo 11, Aukstikalnis 17, Sgobba 7, Tsetserukou 12; Chinellato 18, Giombini 8, Kamate 8, Zugno... Basta con queste destre, basta con Donald Trump, Giorgia Meloni e NetanyahuRicordate quando tutti gli italiani, mandria di pecore alla ricerca del cattivo pastore, un po’ come ai tempi di Piazza Venezia, esaltavano la figura...