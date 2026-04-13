La democrazia illiberale può essere sconfitta | l’Ungheria di Orban ne è la prova

Ogni giorno alle 18.00, il Podcast di Fanpage.it offre un aggiornamento sulle notizie più rilevanti, tra cui le sfide alla democrazia. Recentemente, un esempio è rappresentato dall’Ungheria, dove le politiche del governo hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tenuta delle istituzioni democratiche. In questo contesto, si discute anche di come i modelli di governo illiberali possano influenzare le democrazie tradizionali e le loro dinamiche politiche.