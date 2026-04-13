La democrazia illiberale può essere sconfitta | l’Ungheria di Orban ne è la prova
Ogni giorno alle 18.00, il Podcast di Fanpage.it offre un aggiornamento sulle notizie più rilevanti, tra cui le sfide alla democrazia. Recentemente, un esempio è rappresentato dall’Ungheria, dove le politiche del governo hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tenuta delle istituzioni democratiche. In questo contesto, si discute anche di come i modelli di governo illiberali possano influenzare le democrazie tradizionali e le loro dinamiche politiche.
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del risultato delle elezioni in Ungheria, che hanno spodestato Viktor Orban dopo 16 anni al potere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Elezioni in Ungheria, Magyar vince e Orban ammette la sconfitta: finisce l'era della "democrazia illiberale"Il sottopassaggio di piazza Batthyany si intasa prima ancora che arrivino i numeri.
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