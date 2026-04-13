La dedica di Justin Bieber alla moglie Hailey e al figlio Jack durante la performance al Coachella 2026

Durante la sua esibizione al Coachella 2026, il cantante ha rivolto alcune parole alla moglie e al figlio. Mentre cantava, ha detto: «Hailey, tesoro, alleluia». La fondatrice di una nota azienda ha assistito alla performance tra il pubblico, senza intervenire pubblicamente. La celebrazione privata è arrivata in un momento di grande attenzione mediatica sul cantante, che ha condiviso un momento intimo con i presenti.

La telecamera ha inquadrato da vicino l'artista, che ha eseguito il brano tratto dall'album Swag II (2025) insieme a due chitarristi. Justin Bieber ha modificato il testo del brano per omaggiare la moglie: «Hailey, tesoro, alleluia» e poi ancora «Baby Jack, alleluia». Mentre il pubblico si scatenava in un lunghissimo applauso, i maxi schermi hanno catturato la reazione dal vivo di Hailey Bieber che, sotto al palco, ha portato le mani alla bocca e soffiato un grande bacio verso il cantante. La fondatrice di Rhode ha dimostrato di essere la primissima fan del marito, sia durante il festival che nei giorni appena precedenti. Via Instagram, Hailey Bieber ha infatti svelato di aver disegnato un prodotto di merchandising personalizzato per il live di Justin: una t-shirt con la scritta «Future Mrs Bieber».🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La dedica di Justin Bieber alla moglie Hailey e al figlio Jack durante la performance al Coachella 2026 Perché la performance di Justin Bieber al Coachella 2026 è diventata un caso globale (il web non lo perdona)Il ritorno di Justin Bieber al Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 doveva essere uno dei momenti più attesi dell’anno. Il momento più virale dei Grammy 2026? Lo sguardo di Hailey Bieber per il marito Justin BieberA questo momento, si sono poi aggiunte le foto di backstage in cui la coppia non fa altro che scambiarsi occhiate complici e sorrisi, dimostrando che...