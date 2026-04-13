La criminologa Radice ai pm | I cecchini di Sarajevo erano ricchi in cerca di adrenalina non combattenti politici

La Procura di Milano ha ascoltato un ex autotrasportatore e un ex dipendente comunale di Genova, entrambi legati a gruppi di estrema destra, nell’ambito di un’inchiesta sui cosiddetti

La Procura di Milano ha interrogato un ex autotrasportatore e un ex dipendente comunale di Genova, entrambi vicini a movimenti di estrema destra accusati di aver preso parte ai "safari umani" di Sarajevo tra il 1992 e il 1995. La criminologa Martina Radice, che ha lavorato all'esposto che ha portato all'apertura dell'inchiesta, ha dichiarato a Fanpage.it che c'è il rischio che l'attenzione si sposti verso un "fenomeno completamente diverso".🔗 Leggi su Fanpage.it

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