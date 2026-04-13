La Conad cade in Calabria | si va alla bella

Nella partita di calcio in Calabria, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro la squadra avversaria. La gara si è conclusa con il risultato favorevole per la squadra di casa, che ora si prepara a disputare la partita di ritorno. La formazione calabrese ha schierato diversi giocatori, tra cui alcuni con punteggi elevati, mentre la squadra ospite ha concluso la partita con alcuni assenti e giocatori in panchina.

REGGIO CALABRIA 3 CONAD 0 DOMOTEK REGGIO CALABRIA: De Santis (L), Mancinelli 10, Spinello, Guarienti Zappoli, Presta 4, Lopetrone (L), Saitta 5, Motta ne, Innocenzi 6, Ciaramita ne, Laganà 14, Lazzaretto 12, Rigirozzo ne, Parrini ne. All. Polimeni. CONAD TRICOLORE: Bertoni ne, Signorini ne, Chevalier 11, Marini (L), Scaltriti 4, Barone 6, Mian 14, Alberghini, Catellani ne, Sighinolfi 4, Sanguanini ne, Zecca (L), Mazzon 4, Santambrogio 2. All. Zagni. Arbitri: Adamo e Resta. Parziali: 25-19, 25-23, 25-20. Note: ace 2-2, service error 9-14, muri 6-2. Verdetto rinviato alla "bella". La Conad cade in tre set al PalaCalafiore di Reggio Calabria contro la Domotek ed il suo pubblico in una cornice di ben altra categoria (oltre 4mila gli spettatori a spingere gli uomini di coach Polimeni), con la serie promozione che torna in perfetto equilibrio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Conad cade in Calabria: si va alla bella LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si chiude la serie o si va alla bella?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Numia... La Conad si è illusa di avere la Coppa in mano. Reggio Calabria rimonta e alza il trofeoCONAD 2 REGGIO CALABRIA 3 CONAD REGGIO EMILIA: Bertoni ne, Signorini ne, Chevalier 20, Marini (L), Scaltriti, Barone 5, Mian 27, Alberghini,... Marty Grande in Accademia di Danza