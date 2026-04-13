La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario | a Palazzo Reale la presentazione del libro
A Palazzo Reale si è tenuta la presentazione di un libro dedicato alla comunicazione creativa e al suo ruolo nello sviluppo socio-umanitario. L'evento ha approfondito il rapporto tra la Sicilia, nota per la sua cultura millenaria e il dialogo, e l'importanza della parola come strumento di crescita e inclusione sociale. La serata ha visto la partecipazione di autori e figure del settore, impegnate a riflettere sul valore della comunicazione nella società contemporanea.
La Sicilia, terra di dialogo, spiritualità e cultura millenaria, si conferma crocevia di un nuovo umanesimo della parola. Mercoledì 22 aprile 2026, dalle ore 15:30 alle 18, al Palazzo Reale di Palermo, nella Sala “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana, si terrà – con il patrocinio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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