La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario | a Palazzo Reale la presentazione del libro

A Palazzo Reale si è tenuta la presentazione di un libro dedicato alla comunicazione creativa e al suo ruolo nello sviluppo socio-umanitario. L'evento ha approfondito il rapporto tra la Sicilia, nota per la sua cultura millenaria e il dialogo, e l'importanza della parola come strumento di crescita e inclusione sociale. La serata ha visto la partecipazione di autori e figure del settore, impegnate a riflettere sul valore della comunicazione nella società contemporanea.