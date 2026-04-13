La Commissione Ue verso le misure contro il caro energia il 22 aprile

Il 22 aprile, la Commissione europea ha in programma di adottare una comunicazione dedicata all’energia, con le prime risposte alla crisi in Medio Oriente. La comunicazione si concentrerà sulle misure da mettere in atto per affrontare il caro energia e le sue conseguenze, in un momento in cui la situazione internazionale sta influenzando il mercato energetico dell’Unione. La decisione fa parte di un pacchetto di interventi pianificati per gestire l’emergenza.

La Commissione europea prevede di adottare il prossimo 22 aprile una comunicazione sull'energia con le prime risposte alla crisi in Medio Oriente. È quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del collegio dei commissari Ue, pubblicato ieri e ancora suscettibile di modifiche. La 'toolbox' con le misure per sostenere gli Stati membri nel proteggere famiglie e imprese dai rincari energetici è stata annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen al Vertice Ue di marzo. A Bruxelles non si esclude che la comunicazione, di natura non legislativa, possa essere accompagnata da proposte legislative.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Commissione Ue verso le misure contro il caro energia il 22 aprile "L’Ue fermi il caro-energia subito misure d’emergenza"Nel decimo giorno di guerra nel Golfo sono state 157 le navi ferme nello stretto di Hormuz, 98 delle quali petroliere.