La cantante ha recentemente affrontato un problema di salute, sviluppando una cistite che l’ha portata a recarsi in ospedale. Nonostante l’incidente, ha comunque preso parte alla puntata di Canzonissima trasmessa sabato 11 aprile. Attualmente sta bene e si è ripresa dall’episodio che aveva messo in dubbio la sua presenza in trasmissione.

P iccolo problema di salute per Elettra Lamborghini. La cantante ha avuto una cistite che l’ha costretta a recarsi in ospedale e che ha messo in discussione la sua partecipazione alla puntata di Canzonissima di sabato 11 aprile. Elettra Lamborghini fugge da Sanremo, ma i “festini bilaterali” la perseguitano: «Anche qui.» X Leggi anche › Elettra Lamborghini co-conduttrice Rai per Eurovision: l’annuncio a Canzonissima Elettra Lamborghini, in forse fino all’ultimo per Canzonissima . La partecipazione della cantante al programma Tv condotto da Milly Carlucci è stata in forse fino all’ultimo. Elettra Lamborghini, infatti, aveva fatto sapere ai suoi fan di non essere stata bene, pubblicando su Instagram una foto che la ritraeva in un letto d’ospedale con una flebo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante ora sta bene e ha partecipato a Canzonissima

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