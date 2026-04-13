La Buona Stella | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

La Buona Stella: trama, cast, quante puntate e streaming. Da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Simone ha un matrimonio fallito alle spalle, sacrificato sull’altare di una carriera di calciatore mai decollata. La poliziotta Stella, invece, vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava. A unire i due destini è una borsa piena di soldi che Simone ruba dalla scena di un crimine di cui è l’unico testimone e sul quale proprio Stella si trova a indagare.🔗 Leggi su Tpi.it

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