Lunedì sera su Rai 1 debutta la serie televisiva intitolata La Buona Stella, composta da tre puntate. La produzione si concentra sui temi della rinascita e delle seconde opportunità. La serie presenta diversi personaggi, i cui dettagli sono stati annunciati insieme alla messa in onda. La trasmissione intende offrire uno sguardo su storie di vita e cambiamenti personali.

© Reggi & Spizzichino Communication Nel lunedì sera di Rai 1 arriva La Buona Stella, una serie in tre prime serate che parla di rinascita e seconde opportunità. Al centro del racconto una borsa piena di soldi e due destini, quello di Simone (Filippo Scicchitano) che l’ha rubata e quello di Stella (Miriam Dalmazio), la poliziotta che deve ritrovarla. Conosciamo loro e gli altri personaggi di questa produzione Rai Fiction e Paypermoon, in partenza questa sera dopo Affari Tuoi. Filippo Scicchitano è Simone. © Reggi & Spizzichino Communication Simone è un uomo che per inseguire il sogno di diventare un calciatore famoso ha sacrificato tutto, incluso l’amore della sua vita, Alessia.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Buona Stella al via su Rai 1, ecco i personaggi

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